РИАМО - 24 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» пару билетов на акустический концерт питерских хип-хоп романтиков Krec.

Концерт состоится 4 сентября на площадке Fantomas Chateau & Rooftop с панорамным видом на Москву в рамках музыкального фестиваля Roof Fest.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на «РИАМО в Москве» и Roof Fest, а также сделать репост конкурсного сообщения.

Победителя РИАМО выберет случайным образом 31 августа при помощи приложения «Конкурсы». Итоги будут опубликованы в комментариях под конкурсным постом.

Профиль участников розыгрыша должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.

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