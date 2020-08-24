РИАМО - 24 авг. Более 57 тысяч пассажиров оштрафовали в московском транспорте за отсутствие масок и перчаток с 12 мая по 22 августа, после отмены режима самоизоляции число оштрафованных пассажиров увеличилось почти на 25%, сообщает РИА Новости.

«Многие думают, что это мы с полицией специально так делаем и обязываем всех носить маски из вредности. А на самом деле к нам поступает очень много запросов от москвичей с просьбами усилить контроль ношения средств индивидуальной защиты – людям просто становится страшно заходить в транспорт, где другие люди не носят маски», – сказал заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он призвал пассажиров московского транспорта надевать маски при передвижении в общественном транспорте.

«Нам, конечно, совершенно не хочется никого штрафовать. Но носить маску – это несложное правило, его вполне можно выполнять. <...> Это уважение к другим пассажирам», – отметил Ликсутов.

Он добавил, что также нужно объяснить людям, почему маску следует носить. Именно этим сейчас занимается Дептранс Москвы вместе с санитарными врачами.

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