РИАМО - 24 авг. В подмосковном Дмитрове 30 августа состоится сольный концерт пианиста Дениса Мацуева, концерт даст старт проекту «Новые имена Подмосковья», в рамках которого юные таланты получат возможность заниматься с лучшими педагогами и пробовать свои силы на международных конкурсах, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области (в ранге министра) Нармин Ширалиевой.

Сцена будет установлена на центральной площади города. Вход на концерт будет свободным.

«Когда мы говорим об огромном культурном ресурсе нашей страны, мы должны помнить, что его краеугольный камень – это художественное образование. Как только прервется эта нить – в культуре наступит кризис. Денис Мацуев и его проект «Новые имена» - самый надежный аргумент в пользу будущего благополучия нашей культуры», — сказала Ширалиева.

Она выразила надежду, что юные таланты Подмосковья, которые вступают в проект «Новые имена», в следующем сезоне смогут выступить на лучших площадках страны, а в ближайшем будущем – и мира.

В этом году проект «Новые имена Подмосковья» соединит большой open air и онлайн-школу. Будут проведены мастер-классы лучших педагогов России с использованием средств видеосвязи, а большой концерт Мацуева на центральной площади Дмитрова позволит разместить зрителей с соблюдением всех требований безопасности.

Московская область была первым регионом, ставшим партнером проекта «Новые имена России». В области прошли прослушивания, самые талантливые ученики школ искусств стали участниками летней школы «Новые имена Подмосковья».