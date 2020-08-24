РИАМО - 24 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность соблюдения новых санитарных стандартов в транспорте и при проведении мероприятий для пожилых граждан по программе «Активное долголетие», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

С 7 сентября в Подмосковье начнется бесплатная вакцинация от гриппа, которую смогут пройти все желающие.

«Осень – время заболевания ОРВИ и гриппом, нас об этом предупреждают врачи. Необходимо позаботиться о людях, которые пользуются общественным транспортом - это миллионы человек в день. У нас большой популярностью пользуются мероприятия для старшего поколения, прошу проводить их с соблюдением мер предосторожности», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В Подмосковье ранее возобновили занятия для граждан старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие». Программа реализуется с 2019 года. В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет на базе учреждений социального обслуживания, культуры и спорта предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.

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