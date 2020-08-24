РИАМО - 24 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разъяснить родителям, как будет организован процесс обучения в школах в новом учебном году с точки зрения безопасности, он подчеркнул, что родители хотят быть уверенными в безопасности своих детей в школах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Самое главное событие - новый учебный год. Это требует от властей всех уровней мобилизации: школы должны быть вовремя достроены и оснащены. Принят ряд решений по организации горячего питания – тема чувствительная, хочу акцентировать на этом внимание», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он добавил, что, отправляя детей в школу, родители хотят быть уверенными, что за детьми присмотрят, позаботятся о здоровье и безопасности.

«Прошу доходчиво разъяснить, как будет проходить 1 сентября и система обучения, чтобы каждая семья четко понимала, что мы запланировали с точки зрения учебного процесса и мер предосторожности», — подчеркнул губернатор.

В подмосковные школы с 1 сентября пойдут свыше 940 тысяч учеников. Все они будут заниматься очно. Учебный процесс будет организован с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу. К началу учебного года в регионе откроют 16 школ.

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