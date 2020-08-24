РИАМО - 24 авг. В департаменте информационных технологий Москвы опровергли возможность продажи записей с камер городской системы видеонаблюдения, отметив, что трансляция в интернет предусмотрена для значимых городских событий, но не из медучреждений, сообщает «Интерфакс».

Ранее газета «Коммерсант» написала о том, что в контракте департамента информационных технологий Москвы на установку камер в медучреждениях отмечено «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе» и трансляция в интернете. Речь шла о порядка 25 тысячах камер.

«Информация о том, что департамент информационных технологий Москвы планирует продавать записи с камер городской системы видеонаблюдения, не соответствует действительности. Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется», – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что записи с камер городской системы видеонаблюдения «представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан», а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов. Доступ предоставляют в соответствии с законодательством РФ на основании заявок ведомств. Несанкционированного доступа нет.

Продажа доступа к ЕЦХД «производится в рамках санкционированного доступа уполномоченных сотрудников».

«Данные случаи единичны, информация о каждом из них передается в правоохранительные органы для проведения проверок», – отмечается в сообщении.