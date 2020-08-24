РИАМО - 24 авг. Военный эксперт Сергей Хатылев считает, что новые контракты более чем на триллион рублей, о подписании которых объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу и в рамках которых будет проведена закупка крупных серий техники, являются просчитанными программами, сообщает Nation News.

«Программа по перевооружению показала себя с лучшей стороны. <...> Вооружение находится на том уровне, на котором и должно быть. <...> Поэтому здесь мне видится только один путь – выполнение плана согласно закупкам», — сказал Хатылев.

Он оценил будущее обороны РФ в конкуренции с США. На данный момент американская промышленность находится тоже на высоком уровне, но Хатылев считает, что Россия сможет обогнать соперника.

«Минобороны знает, на сколько процентов необходимо увеличить оборот: как самолетостроение, так и, например, строительство гиперзвуковых ракет. Конечно, американцы наступают нам на пятки. По тем же гиперзвуковым ракетам мы вырвались далеко вперед, а вот по другим не менее принципиальным отраслям идем ноздря в ноздрю. Если не сбавлять темпа, то РФ вырвется вперед и по этим показателям», – заключил Хатылев.