РИАМО - 24 авг. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин открыл новый детский сад в составе школы № 2098 в районе Западное Дегунино, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Детский сад в Западном Дегунино <...> будет принимать ребят из соседних домов, включая те, которые мы сегодня строим по программе реновации», – сказал Собянин.

Строительство детского сада на Ангарской улице закончили в конце минувшего года. В сентябре текущего года в детский сад пойдут первые воспитанники.

Для 150 дошкольников организовано шесть групп полного дня. 20 детей смогут посещать группу кратковременного пребывания.

Строители создали для групповых ячеек свои раздевалки, игровые комнаты, буфеты, спальни и туалеты. Для трансформации пространства применяются мобильные перегородки.

В залы для кружков, занятий музыкой и физкультурой установили новейшее интерактивное оборудование. Оборудованы также пищеблок полного цикла для приготовления горячей пищи, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Около детсада поставили веранды для прогулок, вмонтировали детские горки, обустроили спортплощадку.

Кроме того, созданы все условия для детей с нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата.