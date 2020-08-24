РИАМО - 24 авг. В Москве отменили примерно 32 тысячи штрафов автомобилистам за ошибки при оформлении цифровых пропусков в период пандемии, сообщает РИА Новости.

«Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение», – сказал заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что «цели собрать как можно больше штрафов» у столичных властей никогда не было.

Ранее в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции действовал пропускной режим для передвижения по мегаполису на транспорте. Пешком москвичи могли передвигаться без пропуска, но выходить из дома можно было только по веским причинам – в продуктовый магазин, аптеку или для выгула собаки.

Пропускной режим отменили на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

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