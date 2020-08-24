РИАМО - 24 авг. Вакцина от Covid-19 в ближайшее время поступит в Москву небольшими партиями, сообщает РИА Новости.

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».

«Спутник V» прошел тестирование, его безопасность была доказана. У людей, принявших участие в тестировании препарата, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.

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