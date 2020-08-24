РИАМО - 24 авг. За последние сутки в Московской области выявили 148 случаев заражения коронавирусом, при этом нулевой прирост отмечен в 25 городских округах, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки 19 новых случаев заражения было выявлено в Королеве, 12 – в Сергиево-Посадском округе, 11 – в Люберцах, 10 – в Одинцовском округе. По восемь случаев заражения выявили в Балашихе и Красногорске, по семь – в Коломенском округе, Мытищах и Подольске. По четыре случая выявлено в Ленинском округе, Лобне и Серпухове.

По трое зараженных выявили в Домодедове, Дубне, Солнечногорске, Ступине, Электростали, Химках и Рузском округе. По два случая инфицирования – в Краснознаменске, Ивантеевке, Шатуре, а также в Можайском, Раменском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах.

По одному случаю заражения коронавирусом за последние сутки выявили в Воскресенске, Волоколамском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах, Дзержинском, Долгопрудном, Жуковском, Истре, Котельниках, Реутове, Шаховской и Щелкове.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Бронницах, Власихе, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Электрогорске, Богородском и Талдомском округах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 67 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 1169 человек, выздоровели и выписались 50 597 человек.

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