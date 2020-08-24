До конца августа осталась неделя. Лето, как обычно, промелькнуло быстро, но было насыщено событиями, которые запомнятся москвичам надолго. Многим поломал планы коронавирус: из-за эпидемии и закрытых границ горожанам пришлось сдать путевки на заграничные курорты, а кто-то и вовсе оказался в числе зараженных. Но есть и счастливчики, которые благодаря эпидемии встретили первую любовь или устроились на работу мечты. Жители столицы поделились с РИАМО самыми яркими впечатлениями лета и рассказали, что хотят успеть до окончания теплого сезона.

Марина, 33 года:

«Лето мне в первую очередь запомнилось тем, что я была прикована к кровати, заразившись коронавирусом. Почти три летних месяца были уничтожены.

Когда началась эпидемия, я полностью ограничила свои выходы на улицу. Работала я удаленно, собаку выгуливала в безлюдных местах, а еду заказывала только с доставкой из кафе. Это не жизнь, а существование, да еще и летом, ну что за несправедливость! Ни тебе пикников, ни встреч с друзьями.

И ладно бы это было просто пресное лето, но подстава пришла, откуда не ждали: я таки заразилась. Предполагаю, что от разносчика пиццы. В итоге – дикий кашель, высоченная температура, потеря обоняния, а главное – страх, что вот так вот моя жизнь и закончится. Проболела я около двух недель, после чего пошла на поправку.

Это, конечно, наложило свой отпечаток и на мои дальнейшие планы. Несмотря на снятые ограничения, с середины июля я тоже стараюсь лишний раз никуда не высовываться и схожу с ума в четырех стенах.

Так хочется сделать что-то летнее и атмосферное! Но тревога за свое здоровье сильнее, так что остается поглощать сезонные фрукты, сидя на диване, и смотреть на летние тусовки в зарубежных комедиях.

Сейчас читаю книги по психологии, надеюсь, что таким образом за ближайшие недели смогу преодолеть свой страх и насладиться летней рутиной».

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Егор, 28 лет:

«Лично я за лето открыл для себя новые грани обыденных вещей. У нас с друзьями сорвались путевки в Эмираты из-за закрытых границ, но мы не стали отчаиваться и решили организовать их у меня на даче.

Если ты едешь за границу с компанией, то рано или поздно каждый из вас находит себе занятие по душе и вы разделяетесь. Один едет на экскурсии, другой оккупирует местные клубы, а третьему бы только круглыми сутками валяться на пляже. А здесь у нас просто не было выбора, кроме как наслаждаться совместным времяпровождением.

Дачные Эмираты вышли отличные. Как ни странно, это был лучший отдых в моей жизни. Мы купались в речке, ходили в лес по грибы, а самое яркое мое воспоминание – совместное барбекю, когда мы жарили сосиски на костре, а потом, поедая их, валялись на пледах под звездным небом.

Думаю, за месяц такого отдыха мы укрепили нашу дружбу. В ближайших планах у нас – отправиться в совместный поход с палатками. Пока не закончилось лето, нужно взять от него все!».

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Анна, 36 лет:

«Все хорошее за теплый период для меня перечеркнула отвратительная командировка. По профессии я журналист. Когда меня заслали в область писать материал про сохранность окружающей среды, я, недолго раздумывая, решила взять свою машину. Так добираться комфортнее, да и можно в любое удобное время останавливаться и делать пометки.

Это лето многим запомнилось погодными скачками: то жара, то сильные дожди. И я не придавала этому особого значения, пока не столкнулась с проблемой лицом к лицу. У меня заглохло авто, причем практически посреди лесной зоны. Вокруг ни души. Как устранить проблему, я разобраться не смогла. Телефон сел. И тут, как в очень плохой комедии, начинается ливень. Думаю, ладно, посижу в машине. Но лило как из ведра, причем часами напролет. Я понимала, что если выйду искать помощь, то на это уйдет много времени, я промокну и сильно заболею.

Когда пошел четвертый час моего ожидания, стало совсем не до шуток. Я сидела и проклинала это лето, от которого одно название: то коронавирус, то дни с отвратительной погодой. Кроме того, стремительно темнело – и становилось страшно.

В итоге, когда ливень прошел, уже стояла непроглядная темнота. Было страшно громко дышать, не то что выходить из машины!

Так я и заночевала: посреди леса в заглохшей машине, свернувшись под пледом на заднем сиденье. С утра мне удалось найти выход из леса и остановить на дороге водителя, который оказал мне помощь. Но воспоминания просто ужасные. Теперь путешествовать я буду только на автобусе или поезде».

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Ксения, 20 лет:

«Не знаю, для кого как, а для меня это было лучшее лето в моей жизни, потому что я встретила свою первую любовь. Как бы смешно это ни звучало, но нас свел коронавирус.

Еще в июне мне показалось, что у меня проявляются симптомы, и я вызвала врача. Осмотрев меня, он заключил, что это, скорее всего, ОРВИ, но лучше на всякий случай сдать анализ. Пока он говорил, я буквально не могла оторвать от него взгляд – беспокойство о своем здоровье как-то отошло на задний план.

Я пыталась предложить чай или кофе, но у врача по плану было еще множество пациентов и он, извинившись, ушел. Напоследок мне удалось выспросить его имя и номер под тем предлогом, что мне может потребоваться консультация, а он очень грамотный специалист.

Коронавирус у меня не подтвердился, но следующие дни я могла думать только о нем. В итоге не выдержала и позвонила, насочиняв себе новых симптомов.

Он сказал, что очень занят, но я буквально начала умолять его прийти и повторно осмотреть меня, даже сделала вид, что всхлипываю от страха по ту сторону трубки. В конце концов он согласился, пообещав, что придет завтра, когда будет менее загружен. На этот раз мне удалось уговорить его задержаться и даже угостить обедом, мы проговорили около часа. И я поняла, что тоже ему нравлюсь.

Через пару дней он позвонил сам и, неловко запинаясь, предложил общаться время от времени по телефону. Так оно и вышло: когда сняли ограничения, мы пошли на свидание, а потом начали встречаться. Сейчас частенько со смехом вспоминаем эту историю. Жалеем лишь, что не успели съездить на отдых из-за пандемии. Надеемся еще за оставшееся летнее время наверстать упущенное».

Эльдар, 21 год:

«Из-за коронавируса я потерял работу в рекламной компании и долгое время был подавлен. Набрал вес, валялся сутками на диване и потягивал пиво.

Цели в жизни как таковой не было, пока я не наткнулся в интернете на вакансию копирайтера в небольшой компании. Нужно было наполнять контентом сайты разной направленности: от дизайнерских услуг до курсов по саморазвитию. Работа удаленная – то, что нужно во время пандемии.

Мне всегда хотелось писать, но журналистика и художественная литература казались чем-то немыслимым. По мне, это требует серьезных навыков и таланта. А вот стартануть с копирайта показалось неплохой идеей, тем более что я бывший рекламщик. Зарплату обещали небольшую, но и я не суперспециалист.

Отправив им резюме, тут же побежал подтягивать свои навыки по SEO. Через неделю-полторы со мной связались и дали тестовое задание, которое я успешно прошел. Теперь у меня есть любимая работа, и меня все устраивает. Так что это лето научило меня принимать перемены: зачастую они действительно к лучшему».

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Оксана, 25 лет:

«Девиз лета 2020 для меня – «Переезд». Как только сняли ограничения из-за коронавируса, мне позвонила хозяйка квартиры, которую я снимаю, и сообщила, что мне придется срочно искать новое жилье, потому что сюда переедут ее родственники.

Деньги за следующий месяц она мне вернула, но дело в том, что у нее я жила на очень выгодных условиях, чуть ли не за «спасибо». Теперь же найти нормальную квартиру за ту же сумму казалось нереальным. Почти весь август я искала квартиру, кочуя от одних друзей к другим. Жить на чемоданах было просто ужасно: вкупе я сменила четыре места.

Ни о каких летних развлечения и речи не шло. Когда думаешь, как бы не остаться на ночь на улице, тебе не до пляжного волейбола и поедания мороженого.

В итоге набрала денег в долг и смогла заселиться в уютную однушку. Осталось всего ничего до конца лета, и в моих планах – наверстать упущенное: отправиться с друзьями в поездку по туристическим местам Подмосковья, чтобы разбавить это лето хорошими воспоминаниями».

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