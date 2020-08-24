РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Команда «Межшоссейный» победила в соревнованиях по женскому стритболу в рамках Комплексной спартакиады по месту жительства в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 22 августа прошли финальные соревнования по женскому стритболу в рамках IV Комплексной спартакиады по месту жительства.

«Игры получилось очень интересными и зрелищными, все участницы проявили волю к победе и боролись до конца. Команда из Дубровиц лишь в финальном матче уступила соперницам из Межшоссейного, а в игре за бронзу команда Весенней обыграла соседей из Гривно. По итогам соревнований команда «Межшоссейный» получила первое место, команда «Дубровицы» - второе, а «Весенняя» - третье», - говорится в сообщении.

В следующую субботу, 29 августа, пройдут соревнования по стритболу среди мужских команд.