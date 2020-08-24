РИАМО - 24 авг. Временные полосы для велосипедистов организуют в качестве эксперимента на Большой Полянке, Малой Дмитровке, Большом Москворецком мосту, а также в Газетном переулке и Каретном ряду в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В качестве эксперимента мы установим велополосы до 1 ноября этого года, после чего уберем на зиму. Их протяженность составит 3,2 километра, и прокатиться на них успеют более 5 тысяч велосипедистов», - говорится в сообщении.

Временная полоса для велосипедистов отгораживается от машин делиниаторами. При этом она не меняет схему движения на улице.

В Дептрансе пообещали, что на популярных участках велополосы организуют и в следующем сезоне.

Официальное открытие велосипедного сезона состоялось в Москве 25 апреля.