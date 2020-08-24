РИАМО - 24 авг. На этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ожидает похолодание, почти каждый день в регионе будут идти кратковременные дожди, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в понедельник в регион начал поступать прохладный воздух из умеренных широт Атлантики.

«Температура воздуха в дневные часы в начале недели составит 17-19 градусов и в последующие дни около 20 градусов. Ночью в Московском регионе температура воздуха составит 12-14 градусов», - сказал Синенков.

Он добавил, что в среду и четверг температура воздуха в Москве и Подмосковье будет около 20 градусов, а сумма осадков за сутки может составить 10-15 миллиметров при месячной норме в 77 миллиметров.

Синоптики ожидают, что в последние дни августа к столице приблизится теплая воздушная масса, поэтому температура воздуха повысится до 25 градусов.