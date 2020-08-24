РИАМО - 24 авг. С 1 сентября столичные школы начнут работать в стандартном очном режиме, дистанционных занятий не планируется, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах», – уточнила Ракова.

В школах создадут такие условия, чтобы ученики разных параллелей встречались друг с другом как можно реже. Такой подход позволит уменьшить риск распространения коронавируса среди учащихся.

Учебные заведения в Москве смогут отойти от стандартного графика и поменять время начала занятий для классов разных параллелей.

Кроме того, в школах изменится расписание перемен и времени приема пищи. Во избежание скопления школьников по утрам в зданиях будут открыты дополнительные входы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.