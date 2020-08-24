В начале августа появилась очередная новость о скором закрытии Московского монорельса, который власти Москвы считают крайне убыточным, особенно во время пандемии. Уникальная для России транспортная система работает уже 16 лет и является одним из экспериментальных проектов эпохи Юрия Лужкова. В последние годы монорельс действует в экскурсионном режиме, и, по данным столичного департамента транспорта, имеет лишь 39 постоянных пассажиров при затратах 800 миллионов рублей в год. Корреспонденты РИАМО решили прокатиться на монорельсе и узнать, кто им пользуется и для каких целей.

Линия № 13 – дорогая игрушка или чудо-транспорт

Монорельс скромно обозначен на схеме Московского метрополитена тонкой синей линией под номером 13. На ней всего шесть станций, от «Тимирязевской» до «Улицы Сергея Эйзенштейна», что недалеко от северного входа ВДНХ.

Монорельсовая дорога соединяет три ветки метро на северо-востоке столицы – «серую», «салатовую» и «оранжевую». На монорельсе можно доехать до Останкинской телебашни, телецентра «Останкино» и ВДНХ. Пассажиры отмечают, что монорельс связывает районы города, между которыми неудобно ездить другими способами.

«Симпатичный тихий поезд. Связывал районы Москвы, между которыми неудобно ездить. И ехать было очень приятно, виды красивые», - комментирует читательница РИАМО Любовь Овчинцева.

Другие, наоборот, считают его «дорогой игрушкой» для москвичей и неоправданно затратным транспортным экспериментом.

По статистике департамента транспорта, с каждым годом пассажиропоток на монорельсе сокращается. Если в 2015 году было 4,7 миллиона человек, то в 2019 году им воспользовались всего 1,5 миллиона. Цифра вроде бы не такая уж маленькая, но, для сравнения – столько же МЦК перевозит за три дня. По мнению московских властей, большая часть пассажиров пересела на тот же МЦК, новые станции Люблинско-Дмитровской линии, современные трамваи и электробусы.

Кроме того, монорельсовая система требует ремонта, а значит, и дополнительных затрат, которые оцениваются в 9,5 миллиардов рублей. Стоит сказать, что в процессе запуска и впоследствии на монорельсе неоднократно случались аварии, а пассажиров приходилось эвакуировать.

Впрочем, власти Москвы пообещали устроить голосование на Едином транспортом портале о дальнейшей судьбе монорельса и дать возможность москвичам проголосовать, взвесив все аргументы «за» и «против». А решение примут исходя из здравого смысла.

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Здороваться при встрече

На станции метро «Тимирязевская» есть указатель к 13-й ветке, но выход оказывается закрыт – ведутся ремонтные работы. Зато на выходе есть указатели к МЦД – а про монорельс как будто забыли. Приходится спрашивать дорогу у сотрудников метро и МЦД.

Со стороны монорельс напоминает аттракцион в парке развлечений или урбанистический арт-объект.

Атмосфера монорельса – особенная. Это чувствуется, как только заходишь в вестибюль. Около турникетов – много комнатных растений, как на вокзалах небольших провинциальных городов или в подъездах, где старательные жильцы наводят уют.

Здесь, как на машине времени, можно перенестись в прошлое - деревянные лавочки и указатели напоминают о начале нулевых. Помимо эскалатора, есть лифт для маломобильных пассажиров.

На часах 09:39. Несмотря на час пик, на станции немноголюдно: очередной поезд от «Тимирязевской» пойдет в 10:00. В 2017 году монорельс перешел на экскурсионный режим, а поезда стали ходить раз в полчаса, что для Москвы кажется невероятным.

Как и то, что люди здороваются друг с другом при встрече. Кажется, те, кто ездит регулярно, знают друг друга в лицо.

К слову, в режиме городского транспорта монорельс проработал с 2008 по 2017 год, тогда интервалы движения поездов составляли около 6 минут и ходили они дольше. С января 2017 года интервал увеличили до 30 минут, а пользоваться монорельсом можно в период с 8 утра до 20 часов вечера.

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«Едешь и отдыхаешь»

Впрочем, летом ожидание поезда может быть вполне приятным: находящаяся на высоте платформа выполняет роль смотровой площадки – открываются виды на Останкинскую телебашню.

Поезд медленно подбирается к станции, высаживает пассажиров, приехавших со стороны «Улицы Милашенкова», и стоит в ожидании, когда пора поворачивать на новый круг.

Вагончики очень маленькие – их всего шесть штук. Они похожи на кабинки фуникулера в горах. Внутри всего восемь сидячих мест, по четыре друг напротив друга. Эти ассоциации подтверждает девушка около 30, которая недавно стала постоянным пассажиром монорельса.

«Я начала ездить несколько месяцев назад: живу в этом районе, а работаю на ВДНХ. Мне монорельс напоминает канатную дорогу», - говорит Александра.

По ее словам, хотя расстояние небольшое, если его проехать на метро или автобусе – совсем не то ощущение.

«Тут едешь и отдыхаешь. А в метро ты все время в напряжении», - отмечает девушка.

Она признается, что раньше не знала о том, как легко можно с помощью монорельса добраться с «серой» ветки до ВДНХ. Спасибо старшему поколению – подсказали.

«Я думала, что он закрыт. Потому что мне казалось, что это что-то из прошлого», - делится она.

Не смущают пассажиров и длинные интервалы, которые делают монорельс похожим на электрички.

«Длинные интервалы – это нормально, если ты знаешь, что поезд в 10:30 уходит, то ты уже подстраиваешься и рассчитываешь время. Это дело привычки», - говорит Александра.

Она добавляет, что часто ездит на монорельсе с детьми гулять на ВДНХ. «Район такой красивый, приятно просто в окошко смотреть. Начиная от Останкина – везде зелень», - отмечает собеседница РИАМО.

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Живописные виды и холодные вагоны

Конечно, главный бонус монорельса – это шикарные виды на Москву. Сразу после станции «Телецентр» открывается великолепная панорама Останкинского пруда, храма и усадьбы. Храм Троицы Живоначальной в Останкине был построен в XVII веке и является ярким образцом архитектурного стиля «русское узорочье». Рядом с ним – усадьба Шереметьевых.

Из окна вагона видно, как кто-то из горожан ловит последние жаркие деньки и загорает прямо на берегу пруда.

Интеллигентная женщина лет 50, в пиджаке и с аккуратной прической, советует обязательно погулять в этом историческом месте.

«У меня сейчас была альтернатива – на метро или на монорельсе, и я прошла на 200 метров больше, чтобы испытать удовольствие от поездки», - охотно делится москвичка.

По ее мнению, именно ради красивых видов монорельс нужно сохранить как экскурсионный транспорт, потому что «здесь есть, о чем рассказать и на что посмотреть».

«Монорельс целесообразно включить в экскурсионные программы по Москве. Было бы здорово его продлить, туристы бы с удовольствием им пользовались», - считает москвичка.

«Понимаю, что как транспортное средство оно неэффективно, но и отказываться от этого нельзя», - добавляет она.

Как замечает мужчина лет 35-ти, здесь и зимой впечатляющие виды, а недостаток один – холодно.

«Я чаще езжу на машине, просто сейчас на собеседование опаздываю и решил поехать так. С учетом того, что новых домов понастроили, сюда народ постоянно идет, молодежь гуляет. Даже зимой тут красиво, но холодно в вагонах», - говорит пассажир.

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Оставьте хоть несколько вагончиков

После условного часа пик народу на монорельсе становится больше. Это еще одна особенность этого вида транспорта. Платформа заполняется семьями с детьми и туристами в масках, которые решили прокатиться на столичной достопримечательности.

Женщина в шляпе, представившись Натальей Викторовной, говорит, что приехала из подмосковной Лобни и часто приводит на монорельс кого-то из друзей.

«Я сейчас в отпуске и решила показать монорельс своей подруге и заодно посмотреть ВДНХ. Впечатления – изумительные. Она не первая, кого я привезла, приезжали и родственники из Нижнего Новгорода», - рассказывает она.

Пассажирка удивляется, почему проект оказался убыточным, ведь раньше пассажиров было много.

«Много лет назад было больше вагончиков, и они ходили чаще. Почему не окупается – непонятно, много же народу было всегда. Вечером полные вагончики», - вспоминает жительница Подмосковья.

С тем, что столь необычный вид транспорта стоит оставить хотя бы для туристов, соглашаются и другие пассажиры нашего вагона.

«Ведь во многих городах есть фуникулеры. Пусть оставят хотя бы эти несколько вагончиков», - считает Наталья Викторовна.

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Как спасти монорельс

Кстати, насчет того, как увеличить трафик на монорельсе, у пассажиров есть свои идеи.

«Я бы проголосовала против закрытия. Я думаю, если дать рекламу, как в МЦД, то народ наверняка пойдет», - предлагает Александра.

«Если бы он работал, как обычное метро, то, может быть, был бы рентабелен, а он работает с 8 до 8. То есть чуть позже на нем уже не уедешь. Но я все равно против его закрытия», - сказал мужчина, опаздывающий на собеседование.

На конечной станции «Улица Сергея Эйзенштейна» нас встречает такая же цветочная оранжерея, как на «Тимирязевской».

Смотрительница у турникетов – женщина за 50, работает здесь почти с открытия, с 2006 года. По ее словам, пока никакой официальной информации о закрытии не поступало. Более того, есть и обнадеживающие предпосылки.

«Мы ездили за новой формой, и новых людей набирают на монорельс, так что, я думаю, мы будем дальше существовать», - заключила она.

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