РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Клуб «Олимп» из Люберец прошел в финал игр Любительской баскетбольной Лиги, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«В минувшие выходные во Дворце спорта «Триумф» прошли полуфинальные игры Любительской баскетбольной Лиги. Баскетбольные клубы «Олимп» из Люберец и «Котельники» прошли в финал», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также на выходных вейк-парк Kraskovo Wake Park отметил 10-летие. При парке работает школа для всех желающих.

«В Люберцах с этого года открыто направление адаптивного вейкбординга», - заключил Ружицкий.