РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В деревне Мотяково подмосковных Люберец устранили навал покрышек, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«В деревне Мотяково устранили назвал покрышек по просьбам жителей. На улице Школьной эвакуировали брошенный автомобиль», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на улице Гаршина покосили траву после обращения жителей. На Быковском шоссе в сторону Москвы привели в порядок остановку и обустроили тротуар, исключающий подтопление.

«У дома №48 на улице Гоголя в Томилине необходимо устранить провал колодца», - заключил Ружицкий.