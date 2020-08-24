РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Юбиляры-долгожители, супруги, отметившие юбилеи совместной жизни, и многодетные Подольска смогут получить единовременную денежную выплату, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Муниципальной программой городского округа Подольск «Социальная защита населения» предусмотрены единовременные денежные выплаты следующим категориям граждан: юбилярам-долгожителям, в связи с юбилейными датами со дня рождения (90, 95, 100 лет) на основании личных заявлений, их доверенных лиц, обращений общественных и иных организаций», - говорится в сообщении.

Также получить выплату могут супруги в связи с 50-летним, 55-летним, 60-летним, 65-летним юбилеями совместной жизни на основании личных заявлений и обращений территориальных Управлений социальной защиты населения.

Помимо этого, выплата предоставляется семьям и одиноким родителям в связи с рождением третьего и последующих детей на основании личных заявлений.

«За информацией необходимо обращаться в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по адресу: улица Чистова, дом 11/8. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 757-77-71 или e-mail: csppodolsk@yandex.ru», - заключается в материале.