РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В Подольске профессиональные спортсмены провели учебно-тренировочные сборы по универсальному бою, участникам выдали свидетельства Федерации универсального боя Москвы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В школе №32 Подольска имени 177-го истребительного авиационного московского полка проходили десятидневные учебно-тренировочные спортивные сборы по программе универсального боя со сборной командой Москвы и Московской области от военно-спортивного клуба «Скорпион».

«В ходе сборов с юными спортсменами были отработаны все вопросы программы и подготовки – правила унибоя, прохождение всех элементов полосы препятствий, ударная техника, ударно-бросковая, общефизическая подготовка и дополнительно защита от оружия. По итогам сборов ребятам были вручены свидетельства Федерации универсального боя Москвы», - говорится в сообщении.

На торжественном закрытии сборов перед спортсменами, кроме тренерского состава, с напутственными словами на дальнейшие достижения и победы выступили начальник территориального управления микрорайона Кузнечики Евгений Патрушев и директор школы № 32 Светлана Тухватулина.

В подготовке юных спортсменов участвовали тренеры высокого класса: двукратный чемпион мира по универсальному бою, заслуженный мастер спорта России Антон Антонов, мастера спорта по пауэрлифтингу Роман Усачев и Роман Терентьев, мастер спорта России по универсальному бою Галина Горпинко, мастер спорта по боксу Денис Шепель.