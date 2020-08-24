РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах завершили ремонт железнодорожного переезда на Хлебозаводской улице, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«Завершился ремонт железнодорожного переезда на Хлебозаводской улице. Сегодня (24 августа - ред.) он уже откроется», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе городские дороги обслуживали 68 рабочих и 26 единиц техники. Всего вывезли за неделю 80 кубометров мусора и 102 - смета. Кроме того, опилили два аварийных дерева.

Также ликвидировали 36 ям площадью 45 квадратных метров и установили пять искусственных дорожных неровностей.