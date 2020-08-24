РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Во дворах домов подмосковных Люберец на минувшей неделе заделали ямы площадью свыше 1 тысячи квадратных метров, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе, с 17 по 23 августа, во дворах многоквартирных домов заделали 97 ям. Общая площадь составила 1078 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в работах по уборке городских улиц задействовали 98 единиц техники и 996 человек. За неделю опилили 14 деревьев и выкорчевали 11 пней.