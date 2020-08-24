РИАМО - 24 авг. В Москве общественный транспорт защищен от коронавируса лучше, чем в крупных зарубежных городах, поэтому о безопасности поездок можно не беспокоиться, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно, и точно защищен лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах», – сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что из-за угрозы распространения коронавируса в московском транспорте поменяли правила уборки, а также усилили дезинфекцию.

Кроме того, на станциях и остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры.

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24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.