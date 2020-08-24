РИАМО - 24 авг. В Подмосковье заканчивается проектирование завода по производству колбасных изделий на территории Сергиево-Посадского городского округа, строительство объекта планируют начать в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятие будет находиться в индустриальном парке «М-8».

«Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной стадии, комплекс работ выполнен на 90%. Для реализации масштабного инвестиционного проекта земельный участок площадью 1,6 гектара получила компания «Бонжорно Групп», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Земельный участок фирме предоставили без проведения торгов по постановлению правительства Московской области.

«В рамках реализации проекта планируется строительство цеха для организации производства 2,5 тысяч тонн колбасных изделий в год. Инвестиции в проект оцениваются в 102 миллиона рублей», – подчеркнул Разин.

Он также добавил, что на предприятии будут трудиться 22-25 человек. Строительство планируется начать в октябре 2020 года. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2021 года.