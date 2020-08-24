РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах в 2020 году отремонтировали свыше 50 подъездов, всего запланировано отремонтировать 137, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава округа Владимир Ружицкий.

«На 2020 год запланирован точечный ремонт 137 подъездов. График формируется по обращениям через портал «Добродел». Ремонт выполнен в 55 подъездах 35 многоквартирных домов, срок завершения - 30 сентября», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что также ведется адаптация 47 подъездов для 53 инвалидов. До 30 сентября работы завершат.

Ружицкий добавил, что также на минувшей неделе поступило 15 обращений по освещению, их все отработали.

«По данным на 24 августа, остановлена одна котельная, горячее водоснабжение отключено в трех МКД, это примерно 442 жителя. Нарушений исполнения графика отключения ГВС не зафиксировано. Готовность Люберец к новому отопительному сезону составляет 92%, подготовлены 1864 дома, 78 котельных», - заключил Ружицкий.