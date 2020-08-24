РИАМО - 24 авг. Более 186 тысяч вызовов поступило на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Подмосковья с 17 по 23 августа, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования составили порядка 78 тысяч, вызовы комплексного реагирования – более 14 тысяч», - сказал собеседник агентства.

По его словам, более 70% из всех вызовов экстренных оперативных служб было адресовано скорой помощи. Свыше 25% вызовов предназначались полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 начала работу в Московской области 1 июня 2015 года.