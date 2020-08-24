РИАМО - 24 авг. Столичные выпускники показали на ЕГЭ-2020 достойные результаты, получив в этом году 1928 стобалльных результатов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Covid-19 внес свои коррективы в подготовку и проведение Единого государственного экзамена в 2020 году. В текущем году сдача ЕГЭ была добровольной: сдавали экзамены лишь те, кто планировал поступать в вуз. В Москве на сдачу экзаменов явились 59 354 одиннадцатиклассника, что составило 93% от общего количества выпускников 2020 года.

«Свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам. Почти каждый второй из них добился сверхвысокого результата, набрав по трем предметам 250 и более баллов. На экзаменах получено 1928 стобалльных результатов», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также поблагодарил выпускников и учителей за отличные результаты, а также выразил благодарность родителям и семьям школьников за поддержку детей в трудный период в условиях пандемии.