РИАМО - 24 авг. У московских властей нет планов по введению платного въезда на территорию города, несмотря на увеличение количества личного автотранспорта в мегаполисе, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 2010 года число машин в Москве выросло на 2 миллиона единиц.

«Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет. <...> Количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

По его словам, сохранять баланс позволило развитие транспортной инфраструктуры столицы, включая платные парковки и внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Кроме того, на транспортную ситуацию в мегаполисе влияет развитие альтернативных видов транспорта и постоянное развитие пешеходных зон.