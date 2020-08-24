РИАМО - 24 авг. АО «Мосгаз» закончило реконструкцию крупного стратегического газорегуляторного пункта (ГРП) «Измайловский парк», который является главным поставщиком газа в жилые районы от северо-востока до юго-востока столицы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Необходимость реконструкции и технического перевооружения ГРП возникла в связи с требованием повышения надежности газоснабжения потребителей из-за физического износа объекта», – уточняется в сообщении.

Во время реконструкции специалисты внедрили современное газовое оборудование и установили уникальную систему автоматизации, позволяющую контролировать ГРП дистанционно из центрального диспетчерского управления «Мосгаза».

В настоящее время обновленный ГРП «Измайловский парк» готов ко вводу в эксплуатацию. На объекте идет подготовка систем и оборудования к пусконаладочным работам.