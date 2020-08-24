РИАМО - 24 авг. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе выявили 67 165 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выздоровели 130 человек, общее число вылеченных Covid-пациентов достигло 50 597 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 67 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1169 человек», - говорится в сообщении.

Московская область входит в число субъектов России с наименьшими темпами прироста выявляемых случаев коронавируса за сутки.

Подмосковье находится на третьем этапе снятия карантинных ограничений, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах и на транспорте.

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24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.