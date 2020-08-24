РИАМО - 24 авг. На данный момент московские власти не планируют вводить зональные тарифы в метрополитене по примеру крупных европейских столиц, сообщает РИА Новости.

«Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что сейчас билетная система в столице поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД.

Ранее Ликсутов сообщил, что в сентябре в столичном метро планируют запустить эксперимент, в рамках которого поездка по Таганско-Краснопресненской линии во внепиковое время будет стоить дешевле. Такая система уже используется в Сингапуре.