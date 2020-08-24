РИАМО - 24 авг. В Москве выявили 625 случаев заражения коронавирусом за сутки, количество новых случаев уменьшилось за неделю на 3%, сообщает столичный оперштаб.

«Суточный темп прироста новых случаев Covid-19 за неделю сократился на 11% и составляет 0,24%», – уточняется в сообщении.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице остается на низком уровне, хотя охват тестирований на Covid-19 увеличился.

Среди новых заболевших 48,5% – это люди в возрасте 18-45 лет, еще 28,4% – от 46 до 65 лет, 10,3% – от 66 до 79 лет, а 6,3% – старше 80 лет. Еще 6,5% от нового числа заразившихся – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под меднаблюдением.

Всего за период пандемии в Москве выявили 257 749 случаев коронавируса. Вылечились 205 649 человек, скончался 4741 пациент.

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24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.