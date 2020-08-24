РИАМО - 24 авг. Ученые из Австралии установили, что постоянное употребление кофе сможет защитить человека от развития рака печени, сообщает Газета.ru.

«Выпивая ежедневно две или три чашки этого напитка, можно снизить шансы заболевания на 38%, а вероятность смертельного исхода от него – на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно поднять эти показатели до 41% и 71% соответственно», – уточняется в сообщении.

Вывод исследователей основывается на модели, выстроенной по данным заболеваемости раком печени в 2016 году и употреблению кофе погибшими от него людьми.

Удалось установить, что регулярное употребление двух чашек кофе спасло бы 452 861 пациента. Если бы люди пили каждый день по четыре чашки кофе, то число спасенных возросло бы до 723 287 человек.

Исследователи призвали докторов рекомендовать пациентам употреблять кофе каждый день, чтобы защитить себя от рака печени.