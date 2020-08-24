РИАМО - 24 авг. Людям, следящим за своим весом, стоит отказаться от приготовления картофеля в виде классического пюре или обжаренных ломтиков и запекать его в мундире, сообщила врач-диетолог Ирина Лизун.

Она добавила, что умеренное употребление картофеля не может нанести вред здоровью. Однако важен способ приготовления этого продукта.

«Самый низкокалорийный и максимально полезный вариант – это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В кожуре и в слое под кожурой такого картофеля содержится ряд полезных антиоксидантов», – сказала Лизун в интервью радио Sputnik.

Также эксперт назвала ошибочным мнение, что батат является наиболее полезной разновидностью картофеля.

«Если говорить о батате, то есть о сладком картофеле, то это довольно смешная замена с точки зрения снижения веса. Батат тоже содержит сахара и калорийность у него высокая, а еще он стоит довольно дорого, но по сути – это примерно то же самое», – отметила Лизун.

Ранее эксперты причислили картофель к продуктам, которые нельзя есть в сыром виде. Дело в том, что в клубнях, которые долго хранились и уже проросли, могут быть опасные бактерии.