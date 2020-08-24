РИАМО - 24 авг. В Москве за минувшие сутки подтверждено 625 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего за период пандемии в мегаполисе выявили 257 749 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выздоровели 863 Covid-пациента, общее число вылеченных достигло 205 649 человек. За сутки скончались 10 человек, всего с начала пандемии скончался 4741 пациент.

В России за сутки зафиксировали 4744 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 65 пациентов, после прохождения курса лечения выздоровели 2456 граждан.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 961 493 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 16 448 пациентов, выздоровели 773 095 человек.

В общественных местах и транспорте необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию. При появлении признаков ОРВИ нужно вызвать врача на дом. Самолечение крайне опасно для жизни и здоровья.

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Текстовая трансляция

24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.