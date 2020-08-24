РИАМО - 24 авг. В результате столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве пострадали 14 человек, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

ДТП с участием грузовика Mercedes и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе днем в воскресенье, 23 августа. Согласно предварительным данным, у самосвала отказали тормоза, после чего он врезался в пассажирский автобус №398.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров и водитель автобуса обратились в медицинские учреждения», — сказал собеседник агентства.

Грузовик Mercedes принадлежит ООО «Баутранс», за рулем находился 27-летний водитель. С начала года за грузовиком числилось 34 штрафа за нарушение ПДД: 27 штрафов было выписано за превышение скорости, шесть – за нарушение расположения грузовиков, один — за пересечение сплошной линии разметки.

По факту аварии столичная прокуратура организовала проверку.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>