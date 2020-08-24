РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 26 августа проведет традиционную встречу с жителями, встреча пройдет в школе №52 поселка Малаховка.

«Дорогие друзья! В среду, 26 августа, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Начало в 18:00», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что мероприятие пройдет по адресу: Малаховка, микрорайон Малаховского экспериментального завода, Быковское шоссе, дом №52А, школа №52.

«Обсудим подготовку к новому учебному году, а также ряд других актуальных тем. Приглашаю всех желающих», - заключил Ружицкий.