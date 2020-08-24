РИАМО - 24 авг. В Подмосковье еще 130 человек завершили курс лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных составило около 50,5 тысяч, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всех граждан выписали после получения отрицательных результатов тестирования на коронавирус.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 597 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим. Для граждан работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.