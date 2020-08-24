РИАМО - 24 авг. Фирма «Технологии тепла» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного в Подмосковье контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» заключило с ООО «Технологии тепла» контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию котельных в 2020 году.

«В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии областного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок.

По итогам заседания антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технологии тепла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.