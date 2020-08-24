РИАМО - 24 авг. Подмосковный Зарайск предлагает потенциальным инвесторам более 20 перспективных объектов недвижимости и земельных участков, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Петрущенко.

«Среди них (объектов для инвестирования – ред.) три объекта недвижимости под туризм и музейную деятельность. Есть шесть земельных участков общей площадью 36 гектаров под экологически чистые производства и рекреационную деятельность. Есть 12 свободных помещений для продажи и сдачи в аренду», - сказал Петрущенко.

В настоящее время в муниципалитете уже реализуют ряд инвестиционных проектов в сфере туризма, культуры, общественного питания и благоустройства.

До конца августа в Зарайске завершат работы по благоустройству набережной реки Осетр. В феврале этот проект стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды.

«По проекту установим пирсы, смотровые площадки, арт-объекты. Еще будут спасательная вышка, туалеты, информационные стенды, интерактивные дорожно-тропиночные маршруты, волейбольная площадка, пляж, парковка», - уточнил Петрущенко.

Глава городского округа также рассказал о том, как муниципалитет пережил пик пандемии коронавирусной инфекции. В это время округу удалось не допустить простоя в агропромышленном комплексе, заготовка кормов и производство молока проводятся в плановом режиме.

«Мы смогли сохранить работу сельского хозяйства, соблюдая все санитарные меры. Отмечу, что непрерывный цикл работ во всех отраслях сельского хозяйства, сознательность и ответственность специалистов позволили не отклониться от графика плановых работ 2020 года», - сказал Петрущенко.

В сложный для экономики период более 70 зарайских предпринимателей, занимающихся нестационарной торговлей, обратились за помощью к властям.

За первое полугодие малый и средний бизнес муниципалитета смог отгрузить продукции и выполнить услуги почти 1,8 миллиарда рублей. Средний заработок на предприятиях малого и среднего бизнеса составил почти 34 тысячи рублей.

«По итогам первого полугодия среднемесячная начисленная заработная плата работников городского округа Зарайск составила 40 322 рубля, это плюс 16,4% к показателю прошлого года», - заключил Петрущенко.

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