РИАМО - 24 авг. Компанию «Медакс» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на поставку наборов для анестезии в Коломенский перинатальный центр, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

На действия ООО «Медакс» пожаловалось Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Коломенский перинатальный центр». Учреждение заключило с фирмой контракт на закупку и поставку спинальных игл и наборов для эпидуральной анестезии в 2020 году.

«В связи с нарушением ООО «Медакс» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

Фирма не представила в подмосковное УФАС документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. В результате рассмотрения дела УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.