РИАМО - 24 авг. За прошедшие сутки в столице после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 863 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в Москве до 205 649», — сказала Ракова.

После курса лечения пациенты проходят исследования, которые подтверждают отсутствие заболевания. При выписке все пациенты получают необходимые рекомендации.

В общественных местах и в транспорте следует носить маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать соцдистанцию. При появлении любых признаков ОРВИ нужно сразу вызвать врача на дом.

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24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.