РИАМО - 24 авг. Гости подмосковного Зарайска могут посмотреть старинный боевой кремль, а также место, где жили древние люди, и усадьбу, где провел детство писатель Федор Достоевский, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Петрущенко.

«Первое, чем интересен наш город, – это древняя верхнепалеолитическая стоянка человека с удивительными и уникальными археологическими находками. Другие достопримечательности: Даровое – место, где свои детские годы провел великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский; Зарайский кремль – единственный полностью сохранившийся боевой кремль на территории Московской области», - сказал Петрущенко.

Он добавил, что Зарайская земля славится своим хлебом, коврижками и деликатесами. Здесь можно не только познакомиться с памятниками археологии и истории, но и посетить агро- и экофермы, пасеки и питомники.

Город Зарайск имеет статус исторического поселения федерального значения. Для туристов здесь открыты две гостиницы эконом-класса и один хостел капсульного типа. Власти также планируют развивать гостиничный сегмент класса люкс. Перекусить в городе можно в трактире и других точках общепита.

Петрущенко добавил, что в ближайшие пять лет городской округ продолжит создавать места притяжения туристов.

«Планируем размещение бальнеологической лечебницы на территории городского округа, создание подмосковного археологического центра и регионального фондохранилища археологии, музея истории Зарайска, Дома графики и фотографии», - сказал Петрущенко.

По его словам, пандемия коронавируса негативно сказалась на туристической сфере муниципалитета.

«Мы ожидали большой поток внутренних туристов по программе губернатора Московской области «Активное долголетие». Но в связи с пандемией программу приостановили», - сказал Петрущенко.

Также из-за соображений безопасности будут сокращены программы фестивалей «Зарайский ратный сбор X» и «Зарайская слобода».

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