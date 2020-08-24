РИАМО - 24 авг. Центробанк РФ выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«При установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводов по СБП была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом. Через нее мошенники смогли подменять счета отправителя», — поясняет издание.

Эксперты уточнили, что это первый случай хищения средств с помощью системы быстрых платежей.

Центробанк пояснил, что уязвимость была обнаружена в ПО одного из банков и оперативно устранена. При этом в ЦБ заверили, что сама система быстрых платежей имеет надежную защиту.

Система быстрых платежей позволяет гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.

В перспективе СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 также за товары и услуги, включая государственные платежи, в том числе с использованием QR-кода.