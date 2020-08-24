РИАМО - 24 авг. В столице с 1 сентября стартует конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город», общий фонд составит 496 миллионов рублей, говорится сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прием заявок на получение грантов продлится до 30 сентября.

«Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным НКО. Они играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город не оставляет без поддержки важные инициативы», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году грантовый фонд был увеличен.

Заявку на участие может подать некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Москвы, существующая более одного года и оказывающая социальные услуги, такие как помощь людям с инвалидностью, москвичам старшего возраста, бездомным гражданам, семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а также трудным подросткам и сиротам.

Участники конкурса смогут претендовать на гранты трех категорий: крупного размера — свыше пяти миллионов рублей, среднего размера — от 500 тысяч до пяти миллионов рублей и малого размера — до 500 тысяч рублей.

В прошлом году победителями конкурса «Москва — добрый город» стали 149 НКО. Всего было зарегистрировано 498 заявок.