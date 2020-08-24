РИАМО - 24 авг. Столичные власти согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории в Багратионовском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас на участке площадью 0,88 гектара располагается нежилое здание, которое будет демонтировано.

«На его месте за счет городского бюджета запланировано строительство школы на 375 мест. Площадь объекта составит 8889 квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Строительство школы в районе Филевский парк внесено в Адресную инвестиционную программу города Москвы.