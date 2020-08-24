РИАМО - 24 авг. На выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) вновь открылся уникальный павильон «Умный город», где все желающие смогут познакомиться с технологическими решениями и электронными сервисами, действующими в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В павильоне нет стендов и экспонатов, которые нельзя трогать руками. Для оформления экспозиции использованы современные разработки в области света, звука и программного обеспечения», — отмечается в сообщении.

К примеру, с помощью визуальных спецэффектов участники экскурсии смогут полить цветы в городском парке или попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи.

Для гостей павильона организованы бесплатные экскурсии по шести зонам: «Интеллектуальный транспорт», «Центр управления городом», «Цифровая медицина», «Московская электронная школа», «Благоустройство и комфорт» и «Активная Москва».

Павильон работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Осмотреть экспозицию можно только в сопровождении гида. Экскурсии проводятся с 10:00 каждый час. Максимальное количество участников в группе — 12 человек.

Предварительная регистрация не требуется, но в случае коллективного визита можно заранее договориться по телефону: +7 (916) 311-51-02.