РИАМО - 24 авг. В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют страховым компаниям определять тариф для каждого водителя в индивидуальном порядке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отныне страховщики могут сами определять подход к базовым ставкам тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений с учетом личностных характеристик водителей.

«На стоимость ОСАГО повлияет наличие или отсутствие грубых нарушений ПДД, правил эксплуатации авто, факты управления авто в нетрезвом виде, факты лишения прав и другие обстоятельства, которые влияют на качество вождения», — отмечается в материале.

Кроме того, тарифный коридор ОСАГО, установленный Центробанком, расширен на 10% в обе стороны: минимум — до 2471 рубля, максимум — до 5436 рублей. Это должно позволить страховщикам оказывать услуги по более низкому тарифу для законопослушных автолюбителей.

Для расчета тарифа ОСАГО на официальных сайтах страховых компаний будут размещены калькуляторы.