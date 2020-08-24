РИАМО - 24 авг. Согласование перепланировки жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в Москве теперь доступно только в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Прием заявлений на получение госуслуги с 21 августа осуществляется только на mos.ru. Гражданам больше не нужно лично обращаться в центры госуслуг «Мои документы», а юридическим лицам — в жилищные инспекции», — говорится в сообщении.

Для согласования перепланировки достаточно подать заявление в разделе «Жилье, ЖКУ, двор», воспользовавшись онлайн-услугой «Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме».

Новая услуга позволила сократить перечень документов. Горожанам больше не нужен протокол общего собрания, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, а также журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции.

Кроме того, упростили и процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация.